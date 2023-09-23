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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

500 جنيه شهريا .. منحة جديدة من الحكومة | تفاصيل مهمة

منحة جديدة
منحة جديدة

تقدم الدولة كل الدعم للمرأة ومساندتها من خلال المبادرات التي تقدمها الوزارات المختلفة والتي من بينها وزارة التضامن حيث إنه من المقرر صرف 600 جنيه دعمًا نقديًا و500 جنيه دعمًا عينيا إضافيا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات.


500 جنيه منحة جديدة من الحكومة 


ويأتي صرف دعم نقدي للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن وجهودهن في المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة وفقا لما أكدته وزارة التضامن.

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دور الرائدة الاجتماعية


ويعمل لدي وزارة التضامن 15,000 رائدة اجتماعية متطوعة، حيث تعمل الرائدات الاجتماعيات على ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال تعزيز معارف السيدات البسيطات والأسر الأولى بالرعاية، بالسلوكيات والممارسات الاجتماعية الإيجابية، كأهمية انتظام الأبناء في التعليم، ومحو الأمية للسيدات وتمكينهن قتصاديا،  وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة، والتى كان لها أعظم الأثر خلال جائحة كورونا.

وتعمل الرائدة الاجتماعية على تعزيز وتشجيع الأسر على رفع المستوى الاقتصادي من خلال المشاريع متناهية الصغر وعلى التخلي عن الممارسات المجتمعية السلبية التى تؤثر في سير التنمية، كالأمية وكثرة الإنجاب وتزويج الأبناء قبل بلوغهم 18 عاما، "سن الطفولة في الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية لطفولة"، والتخلي عن ممارسة جريمة ختان البنات،  وغيرها من الممارسات الضارة.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بشكل دائم، سواء كان ذلك بتوفير مصدر دخل شهري لهم أو بإحدى الطرق الأخرى، ومن أبرز تلك المساعدات التي تقدمها للمواطنين حصولهم على معاش استثنائي.

طريقة الحصول على معاش استثنائي 


ويسعي الكثير من الناس إلي خطوات الحصول على معاش استثنائي والتي تتضمن مايلي

- يجب علي  المستفيد من المعاش  استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من مكتب التأمينات المختص أو من جهة العمل السابقة التي كان يعمل بها واعتماده وختمه.

- يتم تقديم النموذج الى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- يتم إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل.

- ثم تقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات المرفق بها المستندات التي تدعم الطلب لاتخاذ قرار منح أو تحسين المعاش الاستثنائى.

-ثم عرض ذلك على اللجنة العليا المختصة لبحث الطلبات.

حزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة

وهناك مجموعة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين، والتي من بينها مايلي :-

- زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادةزيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها.

-  زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
-  إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة،

- إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

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التأمينات حسمت الأمر.. متى يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة؟

- توجيه بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.

منحة منحة جديدة صرف منحة جديدة الرائدات الاجتماعيات الحكومة

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