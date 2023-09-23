تبدأ مع العام الدراسي الجديد.. 3 برامج مميزة جديدة بكلية العلوم جامعة العريش

أدخلت جامعة العريش بشمال سيناء 3 برامج مميزة جديدة بكلية العلوم، للعام الدراسي الجديد 2023-2024؛ وذلك بعد نجاح البرامج المميزة في كليات الجامعة خلال السنوات الماضية، ولاقت استحسان المجتمع السيناوي.

وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، في بيان، أن البرامج الجديدة، تشمل ما يلي:

1- برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية لطلاب شعبة العلوم.

2- برنامج كيمياء النانو وعلوم المواد لطلاب شعبتي العلوم والرياضيات.

3- برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية لطلاب قسم علم الحيوان.

برامج نوعية

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدراسة في هذه البرامج، ستبدأ خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنها برامج نوعية مميزة، بمصروفات، وتعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، يوجد بالجامعة عدد من البرامج المميزة والتي تعمل من سنوات، وقد لاقت استحسان المجتمع السيناوي، ومنها ما يلي:

برنامج التغذية العلاجية في كلية الاقتصاد المنزلي.

برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية في كلية الآداب.

برنامجي "تكنولوجيا الاستزراع البحري، وتكنولوجيا المصايد البحرية" في كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه البرامج تتصف بالتميز والحداثة والعالمية، وتأتي تحت شعار البرامج المميزة الجديدة "نقلة تعليمية لمستقبل أفضل"، لافتا إلى أن الجامعة حرصت على أن تكون هذه البرامج مواكبة للمعايير الدولية، ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، خاصة وأنها تستهدف المساهمة في التنمية الشاملة، وإتاحة كوادر لوظائف المستقبل.

ولفت إلى أن جميع البرامج تتماشى مع استرتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030م.