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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الروسي: الغرب إمبراطورية أكاذيب ويرفض مبدأ المساواة

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب كما قال الرئيس بوتين إمبراطورية أكاذيب وروسيا على غرار بلدان كثيرة علمت هذا مباشرة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»،  أن دول الغرب ترفض مبدأ المساواة وهي عاجزة كليًا عن التفاوض.

وتابع: "في عام 1945 عندما هزمنا مع واشنطن ولندن العدو على جبهات الحرب العالمية الثانية حلفاؤنا في التحالف المناهض لهتلر كانوا قد أعدوا المخططات لعملية عسكرية مفاجئة ضد الاتحاد السوفيتي".

وأردف: "وبعد 4 سنوات في عام 1949 وضع الأمريكيون مخططًا لعمليات إسقاط تشمل ضربات نووية موسعة ضد الاتحاد السوفيتي، وهذه المخططات بقيت حبرًا على ورق والاتحاد السوفيتي طور منظوماته وقتها".

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