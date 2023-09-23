من أين تحصل أوكرانيا على المساعدات؟.. الدول الممولة لكييف بالأموال والأسلحة

الولايات المتحدة هي المانح الأكبر لأوكرانيا

حجم المساعدات الأوروبية لأوكرانيا

معارك زيلينسكي لكسب تأييد وتمويل

منذ حرب روسيا ضد أوكرانيا، خصص حلفاء كييف مليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية على محاربة الروس. لكن مع دخول الحرب شهرها التاسع عشر، يبدو أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يواجه معركة شاقة لإقناع جيرانه وحلفائه الغربيين بمواصلة المساعدة لمواصلة القتال.

يعد طلب بايدن الأخير بمساعدات جديدة بقيمة 24 مليار دولار معركة إنفاق قد تؤدي إلى قيام الكونجرس بإغلاق الحكومة، وذلك بسبب المشرعين الجمهوريين المتشككين من إرسال المزيد من الأموال إلى كييف.

يقول بعض الجمهوريين إنه من الأفضل إنفاق الأموال على أمن الحدود الأمريكية، وهناك مخاوف أيضًا بشأن وتيرة الهجوم المضاد الذي تشنه كييف، وأن الفساد في أوكرانيا يعني تبديد الأموال.

في الوقت نفسه، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي هذا الأسبوع إن بلاده لم تعد تنقل أسلحة إلى أوكرانيا وسط خلاف حول الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مصالح مزارعيها.

فيما يلي مستوى التمويل الذي تم إرساله إلى أوكرانيا حتى الآن وفقا لما نشرته ديلي ميل نقلا عن متتبع لدعم أوكرانيا:

الولايات المتحدة هي المانح الأكبر لأوكرانيا

وفقًا لمتتبع دعم أوكرانيا التابع لمعهد كيل - والذي يتابع ويقيس المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية المقدمة لأوكرانيا منذ 24 يناير 2022 - أرسلت الولايات المتحدة 74 مليار دولار إلى كييف، منها 44.7 مليار دولار جاءت على شكل أنظمة أسلحة ومركبات مدرعة ودبابات وذخائر.

تم نشر بيانات متتبع الدعم حتى 31 يوليو 2023. إذا وافق الكونجرس على حزمة بايدن البالغة 24 مليار دولار، فسيبدأ إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في الاقتراب من 100 مليار دولار.

حجم المساعدات الأوروبية لأوكرانيا

لا يتفوق الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي على المساعدات التي تقدمها أميركا، حيث تقدم المؤسسات الأوروبية 84.8 مليار يورو ــ رغم أن ما يقرب من 80 مليار يورو منها كانت مساعدات مالية وليست عسكرية.

إلى جانب الولايات المتحدة، كانت ألمانيا والمملكة المتحدة والنرويج ثاني أهم مقدمي المساعدات لأوكرانيا، حيث قدمت 20.9 مليار يورو، و13.8 مليار يورو، و7.4 مليار يورو على التوالي.

لكن من الناحية النسبية فإن الدول الأصغر المؤيدة لأوكرانيا وجيران روسيا مثل إستونيا وليتوانيا تساهم بحصة أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي في المجهود الحربي.

بلغ إجمالي مساعدات إستونيا لأوكرانيا نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تقاسمت ليتوانيا 1.2%. وتعهدت بولندا بتقديم مساعدات عسكرية تعادل 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين لكييف، وتستضيف أيضًا حوالي مليون لاجئ أوكراني، استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من مساهمة الولايات المتحدة بالأغلبية الساحقة من المساعدات العسكرية لكييف، فإنها لم تتبرع إلا بنسبة 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه، قدمت كندا لأوكرانيا ما يقرب من 9 مليارات دولار من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات منذ بدء الغزو الروسي، وهي موطن لثاني أكبر جالية أوكرانية في العالم بعد روسيا.

تضمنت مساعدات أوتاوا البالغة 8.9 مليار دولار لكييف أكثر من 1.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات ليوبارد 2 وأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والأسلحة المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات. كما قامت بتدريب أكثر من 36 ألف جندي أوكراني.