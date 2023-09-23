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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية للأمم المتحدة: مصر تواجه أزمات ليست من صنعها| والميثاق يطبق بازدواجية

سامح شكرى
سامح شكرى

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر دولة عريقة لها إسهاماتها الحضارية على مر التاريخ وتضطلع بدور تعزيز السلم والاستقرار إقليميا ودوليا، وقد كانت فى طليعة الدول التي انضمت لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف شكرى خلال كلمته أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر طيلة العقود الماضية تعمل وفق التزام كامل لتعزيز السلم والأمن وتعزيز التنمية المستدامة، لافتا أنها ساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 سؤال ملحّ

وتابع سامح شكرى، يواجه العالم اليوم سؤالا ملحا يتعلق بفاعلية العمل وكفاءة المنظومة متعددة الأطراف فى مواجهة التحديات المعاصرة، لافتا إلى ان الحديث متواتر عن تطوير المنظومة الدولية.

وأوضح سامح شكرى،أن الدول النامية ومنها مصر وجدت نفسها فى مواجهة أزمات لم يكن لها يد فيها، ودون دعم كاف من ذات المؤسسات الدولية التى أنشئت لمساندة التطلعات التنموية المشروعة.

وأكد سامح شكرى، ان الامن الجماعى يكمن في العمل المشترك بالتطبيق الفعلي لميثاق الأمم المتحدة، وليس التطبيق الانتقائي والمعايير المزدوجة. 

 

الأمم المتحدة التنمية المستدامة الأمن الجماعي الدول النامية المؤسسات الدولية المعايير المزدوجة سامح شكري مواجهة التحديات المعاصرة

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