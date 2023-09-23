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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم إصابتها .. نهال عنبر أبرز الحاضرين فى مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

نهال عنبر
نهال عنبر

حرصت الفنانة نهال عنبر على حضور مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة فى دورته الأولى رغم إصابتها الواضحة فى إحدى ذراعيها.


مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

ومهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة يعمل على تشجيع دور المرأة في المجتمع ، ويحرص على تكريم الأفلام التى ساهمت فى ذلك ، وأنطلق المهرجان اليوم منذ قليل فى إحدى الفنادق الكبري فى القاهرة.


وشاركت الفنانة نهال عنبر مؤخرا ، متابعيها صورة لها عبر صفحتها على موقع إنستجرام.
وظهرت نهال عنبر ، برفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بإطلالة محتشمة.


وعلقت نهال علي الصورة: "زيارة للأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر"

إلهام شاهين أبرز الحاضرين فى مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على حضور مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة فى دورته الأولى والذى أنطلق منذ قليل.

مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

ومهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة يعمل على تشجيع دور المرأة في المجتمع ، ويحرص على تكريم الأفلام التى ساهمت فى ذلك ، وأنطلق المهرجان اليوم منذ قليل فى إحدى الفنادق الكبري فى القاهرة.


تصريحات إلهام شاهين عن المرأة
وكانت صرحت الفنانة إلهام شاهين، عن أمنيتها في تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت، مؤكدة على أن المرأة المصرية هى اول قائدة في التاريخ.
 
وأضافت إلهام شاهين خلال ندوتها فى مهرجان جربة بدورته الثانية في تونس،  قائلة: كنت بتمنى تجسيد شخصية الملكة حتشبسوت لأن دلوقتي بيسألوا هل يمكن المرأة تكون قائد أو حاكم أو رئيس دولة؟ رغم أن المرأة المصرية هي أول حاكمة في الكون والتاريخ.

نهال عنبر

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