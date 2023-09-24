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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حافظي على صحة دماغك لمنع الإصابة بالزهايمر.. نصائح يجب اتباعها

الزهايمر
الزهايمر

مع انتشار ضعف الذاكرة والزهايمر في الفترة الأخيرة، إليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الدماغ والحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر:

1. ممارسة التمارين العقلية: حافظ على نشاط عقلك من خلال ممارسة التمارين العقلية مثل حل الألغاز والألعاب العقلية، وقراءة الكتب، وتعلم مهارات جديدة. يساعد ممارسة التمارين العقلية في تحفيز الدماغ وتعزيز وظائفه.

2. ممارسة التمارين البدنية: يتمتع ممارسة التمارين البدنية بفوائد كبيرة للصحة العامة وأيضًا لصحة الدماغ. تعزز التمارين البدنية تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن وظائفه الإدراكية. حاول ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي السريع، أو السباحة، أو ركوب الدراجة.

3. الحفاظ على صحة القلب: هناك علاقة وثيقة بين صحة القلب وصحة الدماغ. ينصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين البدنية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، ومراقبة ضغط الدم ومستويات الكولسترول.

4. الحفاظ على اجتماعات اجتماعية: الاجتماع بالأصدقاء والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الدماغ. يساهم التفاعل الاجتماعي في تحفيز العقل والحفاظ على وظائف الذاكرة والتركيز.

5. الحفاظ على نوم جيد: النوم الجيد والمنتظم يلعب دورًا هامًا في صحة الدماغ. حاول الحصول على كمية كافية من النوم الجيد، وتجنب الأرق والاضطرابات النومية.

6. الحفاظ على التحفيز العقلي: استمر في تحدي نفسك وتوسيع آفاقك العقلية. قم بتعلم أشياء جديدة مثل لغة جديدة أو مهارة فنية، وابقَ على اطلاع بالأخبار والمعلومات الجديدة.

7. الأكل الصحي: تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يلعب دورًا هامًا في صحة الدماغ. ينصح بتناول الأغذية الغنية بالأوميغا-3 الدهنية، مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور، والفواكه والخضروات الطازجة.

8. التحكم في عوامل الضغط: حاول إدارة وتقليل مستويات الضغط والتوتر في حياتك. يمكنك استخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا لتخفيف التوتر والضغط النفسي.

9. تجنب التدخين وتقليل تعاطي الكحول: التدخين وتعاطي الكحول قد يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بأمراض الدماغ والتدهور العقلي. ينصح بتجنب التدخين بشكل كامل وتقليل استهلاك الكحول إلى مستويات معتدلة.

10. مراقبة الصحة العامة: قم بإجراء فحوصات دورية ومتابعة حالتك الصحية بشكل عام. تأكد من متابعة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والكولسترول وغيرها من المعايير الصحية المهمة.

من المهم أن تتذكر أن هذه النصائح ليست ضمانًا لمنع الإصابة بمرض الزهايمر، ولكنها تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة به. قبل اتخاذ أي إجراءات صحية جديدة، يُنصح دائمًا بالتشاور مع الطبيب للحصول على نصائح شخصية وملائمة لحالتك الصحية الفردية.

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