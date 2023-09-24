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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة ندوات في الإفتاء والتثقيف الفقهي بمساجد العريش

سلسلة ندوات حول التثقيف
سلسلة ندوات حول التثقيف الفقهي بالعريش

عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء سلسلة ندوات في مجال  الإفتاء والتثقيف الفقهي، بمساجد مدينة العريش..حيب تم تنفيذ ندوة بمسجد الرفاعي بالعريش، تحت عنوان " الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة ".، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.
 

وقد حاضر فى الندوة كل من الشيخ محمد سليمان عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش. ، وفضيلة الشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي ، إمام وخطيب مسجد المحمودى بالعريش.

 

مجالس الإفتاء:

وقد عقدت القافلة الدعوية المشتركة  مجالس إفتاء، ومقارئ قرآنية للجمهور،  بمشاركة ( خمسة عشر عالماً)هم : خمسة من الأزهر الشريف، وثمانية من وزارة الأوقاف واثنان من دار الإفتاء المصرية .

كما نفذ أعضاء  القافلة الدعوية  المشتركة ، عدة لقاءات موسعة مع الشباب، وأدى أعضاء القافلة محاضرات دينية  حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع أصحابه "، بمساجد إدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد.


 

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