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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد السكندري: طارق العشري قادر على تحقيق النجاحات

مروان عطية
مروان عطية

أثنى محمد إبراهيم مدرب الاتحاد السكندري السابق على وجود طارق العشري كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال محمد إبراهيم في الريمونتادا عبر قناة المحور إن وجود طارق العشري أهم ما يميز الاتحاد السكندري هذا الموسم.

وأشار إلى قدرة طارق العشري على تحقيق النجاحات في ظل قوة خطة المدرب فضلا عن حب اللاعبين له.

وتطرق للحديث عن مروان عطية لاعب الأهلي الحالي والاتحاد سابقا قائلا: "مكانش هيتصعد فريق أول لكن في النهاية أثبت تألقه وخطف الأنظار".

في وقت سابق كشف محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تفاصيل العرض المقدم للأنجولي كريستوفر مابولولو، نجم الفريق السكندري.

وقال أحمد في تصريحات تليفزيونية: "هناك صفقات في الطريق للاتحاد السكندري، الفريق يقترب من اتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "المهاجم سيكون غاني الجنسية، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "المهاجم الغاني سيكون تحت السن، ولن يكون بديلا للأنجولي كريستوفر مابولولو".

وأكمل: "اتخذنا قرارا بعدم التفريط في مابولولو رغم تلقينا عرضا ضخما من أحد السعودي للتعاقد معه، ولكن تم رفضه؛ نظرا للحاجة الفنية للاعب".

وأتم: "الأهلي لم يفاوض مابولولو خلال الفترة الماضية، ولن نفرط في اللاعب في الفترة الحالية".

محمد ابراهيم الاتحاد السكندري

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