مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.. العرض الأردني فاصل زمني يناقش العديد من القضايا

استضاف مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة من مساء اليوم ثالث العروض المسرحية المشاركة في الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وهو العرض الأردني (فاصل زمني) .

تدور فكرة العرض حول عدد من القضايا المتغلغلة في مجتمعاتنا ومنها المتاجرة بالنساء والبطالة وغيرها والعرض تأليف محمود الزغول ، سينوغرافيا وإخراج محمود الزغول، مساعد مخرج ايه عاشور ، تمثيل:

عمران العنوز في دور القواد ، فرح نصار في دور المومس، كامل شاويش في دور مساعد القواد "هرم" ، عبدالله خليل في دور المنجد الأخ الأصغر للقواد، سارة أبو زهرة في دور ابنة القواد ، زيد سيوف في دور الحبيب "الأجنبي" محمود الزغول في دور الزمن ، تنفيذ الإضاءة كفاح قباجة وأحمد الخلايلة، تنفيذ موسيقى أحمد الخلايلة.

قالت فرح نصار بطلة العرض إن الفريق يتكون من حوالي عشرة أفراد في مجموعة متنوعة تجمع بين المحترفين والهواة والكبار والشباب .

وأضافت سارة أبو زهرة بطلة العرض، أن الفريق سعيد جدا بالمشاركة وحسن الاستقبال واستمتعنا جدا بحفل الافتتاح وبالعرض العراقي.

وأشار عبد الله خليل بطل العرض إلى أن هذه هي المشاركة الأولي له في مهرجان الاسكندرية المسرحي الدولي العريق والذي له سمعة وباع كبير عربيا ودوليا وفي الإسكندرية بلد الفن وبلد سيد درويش الفنان التاريخي.

ونوه كامل شاويش بطل العرض بأن فريق العمل من أهم فرق الأردن، واهم ما يميزه وجود عدد كبير من طلاب وخريجين الجامعة الاردنية قسم الفنون المسرحية المؤسس حديثا والعمل او عرض له في مهرجان المسرح الاردني ثم في مهرجان الهيئة العربية للمسرح واخيرا في مهرجان الاسكندرية المسرحي العريق.



وانطلقت فعليات المهرجان مساء امس بحفل إفتتاح الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية و ذلك بحضور عدد من الفنان وعلي رأسهم أحمد رزق الذي تحمل الدورة أسمه: حمدي الميرغني، إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، وإسلام وسوف مدير المهرجان وأحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين ومحبي المسرح و فن وبدأت الحفل بفيلم توثيقي عن فنان الشعب سيد درويش بمرور 100 علي رحيله ثم السلام الجمهوري ثم أوبريت "اغنية المهرجان" .



وتم اختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة )



يُذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل احلامهم وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان .