أخبار التكنولوجيا |بخصم يصل إلى 7000 جنيه عرض قوى على iphone 11.. سامسونج تزود Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كاميرا 200 ميجابكسل وأداء جبار.. أقوى موبايل ريلمي Realme للشباب والفئة المتوسطة

يعد هاتف Realme 11 Pro Plus واجدا من الهواتف التي حازت إعجاب المستخدمين خلال الفترة الأخيرة لما يتمتع به من إمكانات كبيرة أبرزها معالج قوي وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة دقة 200 ميجابكسل، الأمر الذي يرشحه لأن يكون واحدا من أفضل هواتف شركة ريلمي للشباب والفئة المتوسطة.

خصم 7000 جنيه على iphone 11 .. الحق العرض

يعد هاتف آيفون 11 واحدا من أكثر الهواتف مبيعاً فى تاريخ علامة آبل الأمريكية، بعدما حقق المعادلة الرابحة بين السعر والمواصفات، الأمر الذى جعله أحد أفضل الخيارات على الإطلاق لمحبي اقتناء هواتف آيفون.

حالة من الجدل تسبب بها هاتف آيفون 15 برو ماكس فى الأسواق المصرية، بعد وصول سعره فور توافره ببعض المحال منذ ساعات بسعر وصل إلى 100 ألف جنيه، وهو سعر مبالغ فيه يصل إلى الضعف تقريباً.

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الخضروات والفاكهة يومياً، والتى تشهد ارتفاعلت وانخفاضات حسب سعر السوق اليومي، ومعظم الوقت لا تكون دقيقة بنسبة 100%، ولكن بات يمكنك معرفة الأسعار الرسمية عبر تطبيق مجلس الوزراء الرسمي.

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

تتصدر حالياً سلسلة آيفون 15 وعلى رأسها الأيقونة iphone 15 Pro Max كل الأسواق عقب كشف آبل عن أحدث هواتفها وأقواها على الإطلاق، الأمر الذى أزعج المنافس والغريم التقليدي سامسونج، التى قررت ان تنتقم على طريقتها من خلال تسريبها بعض مواصفاتها وحشها القادم بقوة Samsung Galaxy S24 Ultra.