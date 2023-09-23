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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 7000 جنيه على iphone 11 .. الحق العرض

آيفون 11
آيفون 11

يعد هاتف آيفون 11 واحدا من أكثر الهواتف مبيعاً فى تاريخ علامة آبل الأمريكية، بعدما حقق المعادلة الرابحة بين السعر والمواصفات، الأمر الذى جعله أحد أفضل الخيارات على الإطلاق لمحبي اقتناء هواتف آيفون.

وبحسب موقع “ايباى” الأمريكي الشهير، يمكنك اقتناء هاتف آيفون 11 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود جديد، ولكن عبوته فقط مفتوحة بسعر 314 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.

هاتف iphone 11 صدر فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

يأتى هاتفiphone 11 شاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3110 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

آيفون 11

بالإضافة لتجهيز iphone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك شراء نسختك من هاتف آيفون 11 باللون الأسود، نسخة 64 جيجابايت من موقع “ايباى” الشهير.

عرض آيفون 11
ايفون 11 آيفون iPhone آبل iPhone 11

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