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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التجلي الأعظم| «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح رئيس
إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «التجلي الأعظم ».

 

وجاء المقال كالآتي:

مشروع التجلي الأعظم فى سانت كاترين، مشروع  سياحي عظيم يليق بأرض الحضارات مصر.. يؤكد عظمة التاريخ المصري وقداسة أرض سيناء عبر الزمان كملتقى للأديان ومهد الحضارات، ننتظر منذ سنوات أن يتم افتتاحه.. لتكون رسالة من مصر إلى العالم أن يتبنى خيار السلام من سيناء البقعة التي شهدت أول حوار بين السماء والأرض.

 

وهذا الأسبوع قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيارة المكان وتابع العمل فيه، فمشروع التجلي الأعظم مشروع سياحي ضخم فوق أرض السلام" بسيناء، يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا بأول، موجهًا بأن يتسق مع مكانة تلك البقعة المقدسة الفريدة من أرض مصر، وتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية العظيمة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة، بالإضافة الى تنمية السياحة الدينية وفي القلب منها مشروع جبل التجلي الأعظم لتنشيط السياحة الدينية في مصر والحفاظ على قدسية وروحانية المكان.


جبل التجلي الأعظم هو أحد المناطق الروحانية ذات الطبيعة الخلابة والتجليات الروحانية التي تثير في النفس الاطمئنان، خاصة وأنها هي النقطة الوحيدة في العالم التي تجلى الله عز وجل بعظمته إلى موسى عليه السلام.


وتُعَد منطقة جنوب سيناء موطن لأهم المعالم السياحية  ويقصدها عدد كبير من الزائرين من مختلف أنحاء العالم، وتمتلك سانت كاترين عددا كبيرا من المزارات الدينية العظيمة، وتستهدف مصر من خلال مشروع جبل التجلي الأعظم مليون سائح سنوياً لتصبح مدينة سانت كاترين أحد العواصم العالمية للسياحة الدينية.

 

أعظم مزار ديني 

المشروع يتكلف حوالي 4 مليارات جنيه ليصبح واحدًا من أهم مشروعات السياحة الدينية على مستوى العالم،  ويجلب الخير لمصر وأهل مصر من كل ناحية يجلب مايزيد عن مليون سائح سنويا كما يوفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل ويشمل 14 مكونًا مختلفًا ومتنوعًا لتوفير بيئة مثالية لجذب السياح، وكانت البداية فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية مستدامة لعام 2023، طبقا للاهتمام الرسمي والشعبي الذي تحظى به سيناء ومشروعاتها السياحية من  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعلن إلى العالم أن افتتاح مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين أكتوبر المقبل، أنا على ثقة أن العالم كله ينتظر التجلي الأعظم ليصبح أعظم مزار ديني وأكبر وجهة سياحية عالمية.

 

إلهام أبو الفتح التجلى الأعظم ارض سيناء التاريخ المصري السماء والأرض

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