تحذير استخباراتي من قرار روسيا منع تصدير البنزين

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن تعليق روسيا لصادرات البنزين من المحتمل أن يحد من الإمدادات المحدودة بالفعل في السوق العالمية وسيكون له أكبر الأثر على الدول التي تعتمد على إمدادات الوقود الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ذكرت الوزارة، في أحدث تحديث لها لمعلوماتها الاستخبارية، إن الروس من المحتمل جدًا أن يواجهوا نقصًا محليًا في البنزين والديزل في الأسابيع الأخيرة.

لكن من غير المرجح أن يكون النقص نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا . وبدلا من ذلك، ربما كان السبب فيها عوامل تشمل الزيادات القصيرة الأجل في الطلب من القطاع الزراعي، والصيانة الصيفية السنوية لمصافي التكرير، وأسعار التصدير الجذابة.

ونوهت الوزارة بأن روسيا علقت يوم الخميس جميع صادراتها تقريبًا من الديزل والبنزين من أجل تحقيق الاستقرار في أسواقها الداخلية.

ومن شبه المؤكد أن هذه الخطوة ستزيد من تقييد الإمدادات في سوق عالمية مضطربة، ومن المرجح أن يكون لذلك التأثير الأكبر على البلدان التي تعتمد حاليًا على إمدادات الوقود الروسية.