مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

أكد الإعلامي أحمد شوبير، موافقة نادي بيراميدز على رحيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، بناء على رغبة الأخير.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “باتشيكو طلب من إدارة بيراميدز الرحيل عقب مباراة البنك الأهلي المقبلة لاهتمامه بتدريب مارسيليا بعد إقالة مديره الفني وتعيين مدرب مؤقت”.

وأضاف: "إدارة بيراميدز قالت للمدرب ادفع الشرط الجزائي ومع ألف مليون سلامة، لا يوجد مشكلة نهائيا في هذا الأمر".

ويلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان بيراميدز تعادل مع الزمالك 2-2، الخميس الماضي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

يذكر أن باتشيكو قاد بيراميدز لاحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الموسم الماضي، والمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.