اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حديث أحمد حسام “ميدو”، نجم نادي الزمالك السابق، عن المواجهة المحتملة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “دائما ما أتحدث عن ميدو بمنتهى الحب والاحترام، لكن أمس فوجئت بحديث ميدو عن مواجهة متوقعة بين اتحاد جدة والأهلي، وقال ميدو إن فريق الاتحاد يجب عليه قراءة القرآن الكريم كثيرا قبل مواجهة الأهلي، واتخضيت من حديثه بعدما شاهدت الفيديو كاملا”.

وأضاف: "ميدو قال في نهائي أبطال أفريقيا 2020 بين الأهلي والزمالك، أصيب أهم لاعبي الزمالك بفيروس كورونا، وأي فريق يواجه الأهلي يحدث إصابات عديدة في صفوفه أو يرحل المدرب وتحدث أشياء غريبة قبل المباراة، لذلك لاعبو الاتحاد عليهم قراءة القرآن الكريم قبل مواجهة الأهلي، لأنه تحدث إصابات غير عادية، ثم عاد وقال لكن الأهلي فريق جيد".

وتابع: “من رد على ميدو هم الإخوة الأعزاء في الاستديو التحليلي من السعودية، حيث قال له محمد نور، نجم الاتحاد السابق، أنا لعبت ضد الأهلي في وقت سابق وتغلبنا عليه ولا يوجد أي مشكلة”.

وواصل: "هذا الكلام المقصود به صعب يا ميدو، الأهلي في المباراة الأخيرة ضد الزمالك غاب عنه 6 لاعبين ومع ذلك فاز، وفي نهائي أفريقيا كان الأهلي يعاني من غيابات مهمة، أنا مش عاوز أقول الكلام ده، لكني اتخضيت من كلام ميدو، كلنا نتحصن بالقرآن الكريم وهذا أمر طبيعي، لكنها كانت غريبة شوية يا ميدو".

واختتم: "ميدو من الأشخاص الذين أحبهم، لكنني انزعجت من الرسالة التي يريد إيصالها".