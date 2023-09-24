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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الجهود المبذولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مسؤلي المتغيرات المكانية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجهود المبذولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وإزالتها بالمراكز والقرى وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي، لافتاً إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المستمرة في هذا الشأن والعمل على مدار الساعة وذلك لرصد المخالفات على الأراضى الزراعية والتصدى لها.

 

مؤكدًا أهمية التعاون بين كافة أجهزة الدولة كـ(رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة ...) وغيرها للتصدى بكل حزم وفرض هيبة الدولة على أراضيها ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة سلطان مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام.


تناول اللقاء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من رصد لحالات التعدي ومخالفات البناء ونسب تنفيذ الإزالة بالمراكز والقرى والنجوع وآليات التنسيق والتعاون بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وباقي الجهات المعنية فضلاً عن مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة لها.

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وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات رصد أي متغيرات مكانية والإزالة الفورية دون تهاون أو تقاعس من أي جهة داخل المحافظة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها فضلاً عن محاسبة المقصرين من الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدم التستر على أي عنصر فاسد في هذا الشأن وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

 

مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية حيث يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المهام المكلف بها مسئول المتغيرات المكانية من رصد التعديات والتنسيق مع جهات الولاية في التعامل معها بكل حسم لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.

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