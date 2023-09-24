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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: البيان الوزاري المشترك بين مصر والأردن والعراق يهدف لتحقيق التنمية الشاملة

هند رشاد، أمين سر
هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن البيان المشترك الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون في كافة المجالات.

 

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث سيشمل مجالات الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، إضافة إلى مجالات الصناعة الدوائية وزيادة سبل التبادل التجاري بين البلدين وتوسيعه إلى الطاقة والسياحة العلاجية والفندقة والنقل والطيران والثقافة والتعليم العالي. 

 

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن الدول الثلاث تعمل على التشاور والتنسيق فيما بينهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك للحفاظ على وحدة الصف العربي.

 

وتابعت النائبة هند رشاد، أن أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة هو أمن كافة الدول وليس دولة بعينها، مما يسهم في نجاح مشروعات التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث.

 

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تذليل كافة العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق لضمان نجاحها وتحقيق أقصى استفادة منها.

 

يشار إلى أن بحث وزراء خارجية مصر والأردن والعراق سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.

 

وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق أنه في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينهم.

البيان المشترك الوزاري التعاون الثلاثي مصر الأردن العراق

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