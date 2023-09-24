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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن قريتى الفقاعي وكفر جمعة لتعقيم محطة الفقاعي بمركز ببا

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قريتي الفقاعي وكفر جمعة، بداية من الساعة 10 مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023  وحتى  الساعة 6 صباح غد الاثنين 25 سبتمبر، وذلك لقيام الشركة بأعمال تعقيم بمحطة مياه الفقاعي مركز ببا .

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التعقيم اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضىa على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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