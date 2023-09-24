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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع معدل تردد السفن بميناء الإسكندرية خلال أغسطس بنسبة 16%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد ميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر أغسطس 2023 بالمقارنة بشهر أغسطس 2022 حيث بلغت أعداد السفن 400 سفينة بزيادة قدرها 55 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق  بنسبة زيادة 15.9% تقريباً.

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وقد تصدرت سفن البضائع العامة طليعة سفن البضائع التي شهدت إرتفاعا كبيرا خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2022  والتي حققت نسبة زيادة بلغت 33 % بفارق 32 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

وفي ذات السياق فقد شهدت سفن الحاويات تزايدا أيضاً بفارق 35 سفينة إضافية خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 32%.

هذا وقد إرتفعت نسبة تردد العبارات بواقع 14.2% خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق.

كما شهدت سفن الصب السائل بدورها زيادة كبيرة خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2022 بواقع 2 سفينة إضافية محملة بالسلع الإستراتيجية السائلة الهامة مثل المواد البترولية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 5% .

تأتي هذه الزيادات في حركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .

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