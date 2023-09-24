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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حليف الصين يغيب عن قمة المحيط الهادئ وسط خيبة أمل للبيت الأبيض.. تفاصيل

صدى البلد

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة ثانية مع قادة منتدى الجزر الهادئ في البيت الأبيض يوم الاثنين، كجزء من جهوده لتعزيز التواصل مع منطقة تخوض فيها الولايات المتحدة صراعاً على التأثير مع الصين. 

وتشارك في القمة 18 دولة من منطقة المحيط الهادئ، وتستمر لمدة يومين في واشنطن. 

وقد أعرب المسئولون في البيت الأبيض عن خيبة أملهم لغياب رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافار، والذي يعتبر حليفاً مهماً للصين في المنطقة.

وقال سوغافار، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة في نيويورك، إنه يثني على التعاون التنموي الصيني "الأقل قيوداً والأكثر استجابة والمتوافق مع احتياجاتنا الوطنية"، وإن بكين هي شريكه الرئيسي في مجال البنية التحتية.

وأضاف سوغافار أنه توصل إلى تفاهم مع الرئيس الصيني شى جين بينج خلال زیارته للصین فى یولیو الماضى لتحقیق التنمیة من خلال سیاسات الصین، بما فى ذلك مبادرة الحزام والطریق ومبادرة الأمن العالمى.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية ABC أن وزير خارجية جزر سليمان جيريميا مانيلي سيحضر القمة بدلاً من ذلك.

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