احتفالية دولية كبرى على مسرح السور الشمالي بمناسبة المولد النبوي الشريف الثلاثاء المقبل

ينظم مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، أكبر احتفالية دولية ضمن فعالياته، بعنوان "دعوني أناجي حبيبي"، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غد /الثلاثاء/، على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر.



ويشارك في الاحتفالية أكبر تجمع من فرق الإنشاد وفن السماع والمقامات الروحية والرقص الصوفي المولوي من مختلف ثقافات الشعوب.



وتقام فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته السادسة عشرة ، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبدعم وزارة الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.