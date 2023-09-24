أحمد حسن يعلق علي خسارة فريق الأهلي للسلة عبر فيسبوك

علق اللاعب أحمد حسن علي إكتفاء الأهلي للسلة بالمركز الرابع وفقدة فرصة الفوز ببرونزية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"الأهلي يكتفي بالمركز الرابع ويفقد فرصة الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية للسلة بعد الخسارة أمام جولدن بولز".

خسر فريق الأهلي على يد جولدن بولز الصيني، بنتيجة 81-74، في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة 6 أندية.

أحداث المباراة

انتهى الربع الأول من مباراة الأهلي وجولدن بولز الصيني بنتيجة 22/12 لصالح الأهلي.

وانتهى الربع الثاني من المباراة بنتيجة 38-37 لصالح الأهلي، فيما انتهى الربع الثالث لصالح جولدن بولز الصيني بنتيجة 59-53.