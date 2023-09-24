اوعى تشيل محفظة باللون ده.. خبيرة علم طاقة تحذر من أمور مهمة

قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة علم الطاقة، في ضيافة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى .

وأضافت عيد، أن النوم بجانب زجاجة المياه يمكن أن يسبب العديد من الأضرار الصحية، وأهمها جذب الأمراض، وإعطاء إشارات للعقل الباطن لعدم النوم بعمق والاستيقاظ بشكل متكرر لتناول المياه.

وأضافت سها عيد، أن السيدات لا يجب أن يحملوا محافظ باللون الأسود، والحرص على اختيار اللون البني أو الأحمر أو الأخضر، فأن المحافظ السوداء لا تجذب المال، ولا يوجد بها إلا الكروت والصور فقط.

وتابعت سها عيد، أن السيدات يجب أن يقوموا بتغير بعض أماكن الديكور في المنزل وتجديد الطاقة، كما يجب أستغلال الرووف في العمارات وتجميله لوجود بهجه كبيرة بالمكان .

وأكملت سها، أن المنازل التي يوجد مفروشات باللون الغامق يجب تغييرها لألوان فاتحه، وعدم كركبة المكان والتخلص من الأشياء القديمة للحصول على أشياء جديدة وأموال أخرى.

وتابع: عدم النوم أمام المرآه، أو وجود المرآه في وجه السرير للتخلص من ارتداد الطاقة والطاقة السلبية.