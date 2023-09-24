إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة مسلحة بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وذلك لوجود مشاجرة بينهما وبين 4 أشخاص آخرين، بسبب خلافات الجيرة بينهم، بناحية البلابيش قبلي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم في مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبین طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو أحمد م.ع.ع- 25 سنة- عامل- مصاباً برش خرطوش بالبطن وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ونجلي عمومته المدعو خالد ع.ع.ح- 50 سنة- مزارع- بدون إصابات، والمدعو محمود س.م.ح- 31 سنة- عامل- دون إصابات".

وطرف ثاني: "المدعو طلعت م.م.أ- 30 سنة- عامل- مصاباً بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحتي دخول وخروج، ووالدته المدعوة صباح ع.ع.ع- 51 سنة- ربة منزل- مصابه بجرح رضي بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، والمدعو كرم أ.ع.ع- 49 سنة- مزارع- بدون إصابات، ونجله المدعو مصطفى ك.أ.ع.ع- 29 سنة- عامل- بدون إصابات"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول بندقية آلية عيار، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.