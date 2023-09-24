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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: ندين التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق شعبنا وأرضه ومقدساته

صدى البلد

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه بعد خطاب نتنياهو مباشرة في الأمم المتحدة، ذلك الخطاب الذي أمتلئ بالعنصرية والكذب والعجرفة واصلت سلطات الاحتلال إجراءاتها للعدوان على الفلسطينيين في كل مكان وخاصة هذه الأيام في مدينة القدس بالتزامن مع ما يسمى بالأعياد اليهودية، مؤكدًا: "ندين التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

 

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية"، أن الهدف من ذلك العدوان هو محاولة كى الوعي الفلسطيني والعربي والإنساني بحيث يصبح أكثر قبولًا للإملاءات الإسرائيلية والواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الفلسطينيين وعلى الأرض الفلسطينية والمناطق الفلسطينية، مشددًا على أن النضال الفلسطيني لا يتوقف في مواجهة الاحتلال.

 

وأشار إلى أن ما تحاول إسرائيل فعله هو تكريس الاحتلال والاستمرار في فرض الاحتلال على الشعب الفلسطيني بما يجعل الشعب الفلسطيني قابلًا لهذا الاحتلال ومتعايشًا معه وبالتالي يفقد الأمل في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة.

 

وأوضح: "بالإضافة إلى ذلك، النجاح الذي تحققه القضية الفلسطينية على الساحة الدولية والحضور اللافت للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية  سواء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية  وبين الشعوب والحكومات في مقابل انحسار التأييد والتفهم للاحتلال الإسرائيلي وانحسار العلاقات مع هذا الاحتلال في ظل يمينية الحكومة الإسرائيلية وعنصريتها، وهو ما يزيد في استفزاز القيادات الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية فتحاول أن تعبر عن هذا الاستفزاز من خلال تصعيد العدوان وتصعيد الانتهاكات على الفلسطينين وبالذات على المسجد الأقصى المبارك الذي يمثل الرمز الأهم بالنسبة للفلسطينيين ولكل العرب".
 

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