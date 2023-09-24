أهمية عملية التبخير في علاج البروستاتا.. صلاح زيدان يوضح

أكد الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، أن أمراض البروستاتا من الأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب وكبار السن، مشيرا إلى أنه لو حدث تضخم للبروستاتا، يكون لها تأثير على مجرى البول.

وقال صلاح زيدان، زيدان خلال لقائه ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش"، أن الالتهاب أو احتقان البروستاتا يصيب الشباب، ويمكن أن يتم العلاج الدوائي لبعض الحالات.

يمارس المريض حياته

وتابع رئيس قسم المسالك البولية بكلية طب بنات الأزهر، معظم عمليات البروستاتا التي تتم تكون لكبار السن، مؤكدا أنه يتم عمل “عملية التبخير” للبروستاتا، ويمارس المريض حياته بشكل طبيعي، بعد 24 ساعة من إجراء العملية، ويكون لها نتائج فعالة