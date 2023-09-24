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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم غير متوقع

ترامب يطالب بإعدام قائد الجيش الأمريكي لتخابره مع الصين.. ومسئولة تفضحه

ترامب
ترامب

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسئولاً عسكرياً كبيراً بالإعدام، متوعدا إياه بالعقاب على ما أقدم عليه في حق أمريكا، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وفي منشور لترامب على موقع التواصل "تروث سوشيال"، اقترح ترامب إنزال أقصى عقوبة بمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة المنتهية ولايته، معتبرا أنه يستحق عقوبة "الموت" بسبب اتصالاته السابقة مع نظرائه الصينيين.

جاء الهجوم على ميلي بعد أن انتقد الجنرال ترامب خلال مقابلة لمجلة أتلانتيك مؤخرًا، ذاكرا  أن ترامب سخر ذات مرة من أحد المحاربين القدامى المعاقين.

وفي السياق، قالت كاسيدي هاتشينسون، المساعدة السابقة في إدارة ترامب، في مقابلة أجريت معها مؤخرًا، إنها اضطرت إلى الفرار من واشنطن بعد الإدلاء بشهادتها ضد دونالد ترامب خلال جلسات الاستماع في 6 يناير.

وقالت هاتشينسون، التي عملت مع رئيس الأركان آنذاك مارك ميدوز، لشبكة “سي بي إس نيوز”، إن شهادتها في الكونجرس جعلت العيش في واشنطن غير آمن بالنسبة لها.

وأضافت المسئولة السابقة في البيت الأبيض أيضًا أنها فقدت الثقة في دونالد ترامب، لكنها تظل على ولائها للجمهوريين.

وقالت عن ترامب "إنه خطير على البلاد. إنه مستعد لنشر الأكاذيب على الشعب الأمريكي الضعيف حتى يتمكن من البقاء في السلطة".

 

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