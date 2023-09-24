“واشنطن بوست”: الغرب يطالب أوكرانيا بإجراء انتخابات

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأحد، أن الساسة الغربيون يطالبون بأن تجري أوكرانيا انتخابات رغم الصراع المسلح.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “بعض السياسيين الغربيين يدفعون نحو ذلك”.

ولفتت “واشنطن بوست”، إلي أن "هذا من شأنه أن يقوض الاستقرار السياسي الهش للغاية للدولة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية في أوكرانيا في عام 2024.

وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قال بودولياك: "الرئيس زيلينسكي يتحدث بحذر حول هذا الأمر، أستطيع أن أقول بشكل أكثر حدة. بالتأكيد لن تكون هناك انتخابات هذا العام".

وأشار بودولياك إلى أن حقوق الراغبين في تقديم ترشيحاتهم، الذين تم تعبئتهم سابقًا في الجيش، تتعرض أيضًا للانتهاك.

وشدد على أنه من الصعب أيضًا ضمان إقامة "فعاليات الحملة". السبب الرابع هو تكلفة إجراء الانتخابات.

وقال بودولياك: “هناك النازحون… لا يتحدثون حتى عن السبعة ملايين الذين تتحدث عنهم المنظمات العالمية، بل أكثر من 14 مليوناً، إذا أخذنا النازحين داخلياً أيضاً. كيف يمكن إعادة تسجيل سجل الناخبين في مثل هذا الوقت القصير؟"

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه لا يتشبث بالسلطة، ويرغب في إجراء انتخابات في أوكرانيا.