عصام خليل: الإخوان الإرهابية سبب الخلط بين العمل الخدمي والنيابي| خاص

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يجب الفصل بين الدور الرقابي التشريعي والخدمي، فالخدمي هو المنوط به المحليات والجمعيات الأهلية؟، أم التشريعي الرقابي وهو دور النائب، لذا ينبغي الفصل بين العمل النيابي والعمل الأهلي.

وأضاف “خليل” فى حواره مع "صدى البلد"، أن سبب الخلط بين العمل الأهلي والنيابي هي جماعة الإخوان الإرهابية، فهم أول من بدأ بالعمل الخدمي، من توزيع سكر وزيت على المواطنين؛ للوصول إلى الكرسي داخل قبة البرلمان، وبعد ذلك، طبق الحزب الوطني نفس الفكرة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ثقة المواطن في الأحزاب، مفقودة للأسف، فرؤية بعض المواطنين أن الأحزاب على مدار الفترة الماضية، لم تصنع مجدًا للمواطن، والمواطن معذور حقيقة.

وأشار إلى أن هناك أحزاب تقوم بطرح أفكار وحلول، وذلك يجعلنا نرجع إلى مفهوم الحزب الحقيقي الذي يتمثل في توضيح الأهداف والمبادئ الخاصة به، حال ظهوره في الحياة السياسية.