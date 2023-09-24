شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بين كل فترة زمنية وأخرى، يعثر المستكشفون على شيء لم يسبق له مثيل كما أعلنوا عن العثور على بركة غاضمة مليئة بسائل شبيه بـ “اللبن”.

عثر المستكشفون على البركة الساحرة على عمق 700 قدم أسفل كهوف كارلسباد وبالتحديد “كهف ليتشوجويلا”، وهو أحد أكبر وأعمق الكهوف المعروفة في العالم.

وفقا لما ذكره موقع “Earthly Mission” وصحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد، فإن البركة محاطة بصخور بيضاء بلورية، وبينما تبدو المياه عكرة ذات صبغة كريمية، فإن طبيعية في الحقيقة.

وقال قائد البعثة، ماكس ويسشاك، إنه يعتقد أن مصدر مياه البركة التي تعود لمئات السنين هي الأمطار القديمة التي تسربت عبر السقف المصنوع من الحجر الجيري.

ولقب موظفو حديقة كارلسباد كافيرنز الوطنية في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية الأمر بـ "المشهد الرائع" واصفين الاكتشاف أنه "بدائيا تماما".

بركة غامضة تثير ذهول المستكشفين

بركة غامضة تثير ذهول المستكشفين