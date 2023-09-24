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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يهزم سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة

صدى البلد

حقق الأهلي فوزاً مهماً على حساب سان جورج الأثيوبي بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين  على ستاد القاهرة فى دور الـ32 من دوري الأبطال.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 29، بعد هجمة منظمة للنادي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية استغلها حسين الشحات بمهارة شديدة في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف الأهلي الثاني هجمة مرتدة سريعة من لاعبي النادي الأهلي انتهت بعرضية عن طريق محمود كهربا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء تمكن حسين الشحات من ترويضها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة قوية إلى داخل الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 58.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الثالث في الوقت القاتل، بعد هجمة منظمة من لاعبي النادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أحمد عبد القادر بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بمحاولات لفرض السيطرة بشكل مبكر على مناطق وسط الملعب.

وواصل الأهلي ضغطه المتقدم على مدافعي سان جورج؛ لاستخلاص الكرة، ولكن دون فعالية تؤدي إلى تسجيل الأهداف.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا – بيرسي تاو

 

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