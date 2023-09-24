ديربي مدريد.. أتلتيكو يتفوق على ريال مدريد في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق أتلتيكو مدريد على نظيره ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

جاءت ثنائية أتلتيكو مدريد في الشوط الأول عن طريق موراتا وجريزمان في الدقائق ٤، ١٨.

بينما جاء هدف ريال مدريد عن طريق توني كروس في الدقيقة ٣٥.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فاسكيز - روديجر - ألابا - جارسيا

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو



بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا - سافيتش - خيمينيز - هرموسو - لينو

خط الوسط: يورنتي - كوكي - ساؤول

خط الهجوم: جريزمان - موراتا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.