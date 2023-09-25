روشتة هاني الناظر لعلاج الصدفية الجلدية

تعد الصدفية من الأمراض الجلدية المزمنة التي تحتاج إلي اهتمام خاص وكبير خلال مرحلة العلاج.

ونشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعض الخطوات اللازمة والضرورية لعلاج الصدفية.

وقال الناظر: “ لو بتعاني من مرض الصدفية بفروة الرأس أقول لحضرتك تعمل ايه تتوجه لاقرب صيدلية لبيتك وتطلب محلول كيريللا وتدهن فروة الراس مرتين يوميا ولو في صدفية في الكوعين والركبتين او الكفين والقدمين تطلب مرهم ديبروساليك وتستعمله مرتين يوميا وبكدة توفر وقتك والجلوس في العيادة وانتظار دورك وكمان توفر فلوس الكشف لشئ اخر يحتاجه البيت والف سلامة”.