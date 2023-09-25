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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التوترات السياسية.. الولايات المتحدة تسمح بدخول الإسرائيليين للبلاد بدون تأشيرة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإسرائيل

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الإسبوع للإعلان عن سماح المواطنين الإسرائيلي بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، وذاك على الرغم من مخاوف واشنطن المستمرة بشأن معاملة الحكومة الإسرائيلية للأمريكيين الفلسطينيين.

ووفقا أسوشيتد برس، فإنه من المقرر الإعلان عن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في أواخر الأسبوع، قبل نهاية سنة الميزانية الفيدرالية يوم السبت مباشرة، وهو الموعد النهائي لقبول إسرائيل.

إلغاء التأشيرات الأمريكية للمواطنين الإسرائيليين

وتدير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية البرنامج الذي يسمح حاليًا لمواطني 40 دولة معظمها أوروبية وآسيوية بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر بدون تأشيرات.

ومن المقرر أن يصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس هذا الإعلان يوم الخميس، بعد وقت قصير من تلقي توصية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بقبول إسرائيل، وفقا لمسؤوليين أمريكيين.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع تسليم توصية بلينكن في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء، وسيأتي الإعلان النهائي بعد 8 أيام فقط من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك على هامش الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه "ليس لديها ما تعلنه علناً في هذا الوقت"، مضيفة أنها ووزارة الأمن الداخلي ستتخذان "قراراً نهائياً في الأيام المقبلة". 

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه في الوقت الحالي تعمل الولايات المتحدة مع إسرائيل من أجل "الوفاء بمجموعة كاملة من متطلبات إنفاذ القانون والأمن القومي والمتطلبات المتعلقة بالهجرة للبرنامج.

وقد استوفت إسرائيل اثنين من المعايير الثلاثة الأكثر أهمية على مدى العامين الماضيين للأنضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية وهما، نسبة منخفضة من طلبات التأشيرة المرفوضة وانخفاض معدل تجاوز مدة التأشيرة.

كما كافحت إسرائيل من أجل تلبية الشرط الثالث، وهو شرط المعاملة بالمثل الذي يعني أنه يجب معاملة جميع المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك الأمريكيين الفلسطينيين، على قدم المساواة عند السفر إلى إسرائيل أو عبرها.

وبدعوى أسباب تتعلق بالأمن القومي، كان لدى إسرائيل منذ فترة طويلة متطلبات دخول وعمليات فحص منفصلة للأمريكيين من أصل فلسطيني، حيث اشتكى الكثيرون من أن الإجراءات كانت مرهقة وتمييزية. 

كما مُنع الأمريكيون الذين يحملون وثائق إقامة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حد كبير من استخدام مطار إسرائيل الدولي، اضطروا، مثل الفلسطينيين الآخرين، إلى السفر عبر الأردن أو مصر للوصول إلى وجهاتهم.

وفي الأشهر الأخيرة، تحركت إسرائيل لتعديل متطلبات دخول الأمريكيين الفلسطينيين، بما في ذلك السماح لهم بالسفر من وإلى مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب والذهاب مباشرة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، وتعهدت إسرائيل أيضًا بتسهيل حركة الأمريكيين الفلسطينيين الذين يسافرون من وإلى قطاع غزة.

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