أخبار الفن .. رامي إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم.. وأصالة تروج لألبومها الجديد بحذف صورها من على انستجرام

نشر قسم الفن عددًا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ساهر لها، يوم 9 نوفمبر المُقبل، على مسرح الأرينا كويت، ضمن سلسلة حفلات ليلة عمر الغنائي.

يستعد المطرب دياب لطرح أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



دياب بدأ الترويج للأغنية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وانستجرام بطرح جزء من الأغنية وعلق عليها قائلا: قريبا.



ولم يكشف دياب حتى الآن عن فريق عمل الأغنية، مؤكدا انها سوف تطرح خلال أيام قليلة من الآن ووقتها يتم الاعلان عن تفاصيلها.



حرص المخرج رامي إمام على طمأنة جمهور الزعيم عادل إمام على حالته الصحية وذلك بعد الشائعات الأخيرة التى طالته بتدهور حالته الصحية.



وقال رامي إمام فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن الزعيم بخير ولا صحة لكل الشائعات التى تتردد ما بين الحين و الأخر.



وأضاف أنه يتفهم حب الجمهور له، مشير أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي لكونه غايب على الساحة إلا أنه بصحة جيدة

فاجأت الفنانة أصالة جمهورها بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.





وتسببت أصالة بعد حذف الصور في حيرة جمهورها خاصة وأن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة من طرح ألبومها الجديد أصالة 2023.

أكد السيناريست محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة أنه سعيد باداء الفنان أحمد فهمي فى شخصية سفاح الجيزة والذي عرض على منصة شاهد.



وردا على سؤال يستحق كام من عشرة أكد صلاح العزب أنه لم يستطع تقيم أحمد فهمي كفنان ولكنه يرى أن أحمد فهمي جسد شخصية السفاح على أكمل وجه على الرغم من كونه ممثل كوميدي فى الأساس إلا أنه أصر على التحدي فى هذا العمل وأعتقد أنه فاز به بإشادة الجميع سواء جمهور أو نقاد.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان جمال رمسيس والشهير بدور لوسى ابن طنط فكيهة فى فيلم اشاعة حب.





نبذة عن جمال رمسيس

جمال رمسيس، ولدَ في20 يناير عام 1921، بمركز منوف في محافظة المنوفية لأب مصري وأم إيطالية، وشقيقه هو الممثل ميمو رمسيس.

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير نجاح الموجي حيث أنه توفي يوم 25 من شهر سبتمبر عام 1998.



اسمه الحقيقي عبدالمعطي محمد الموجي اشتهر بـ«نجاح الموجي» وولد في 11 يونيو 1945 في قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وحرص «الموجي» طيلة حياته أن يتعلم حتى حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك الموجي وظيفته في هذا المجال نهائيًا إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة في عمله.