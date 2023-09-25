بعد شائعات تدهور حالته.. رامي إمام يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

حرص المخرج رامي إمام على طمأنة جمهور الزعيم عادل إمام على حالته الصحية وذلك بعد الشائعات الأخيرة التى طالته بتدهور حالته الصحية.



وقال رامي إمام فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن الزعيم بخير ولا صحة لكل الشائعات التى تتردد ما بين الحين و الأخر.



وأضاف أنه يتفهم حب الجمهور له، مشير أن كثرة الشائعات على الزعيم أمر طبيعي لكونه غايب على الساحة إلا أنه بصحة جيدة

سر مكالة الزعيم

كشف الفنان أكرم حسنى عن مكالمة محمد صلاح وعادل إمام له للإشادة بأعماله الفنية التى قدمها فى الفترة الأخيرة.

وقال أكرم حسنى فى لقاء ببرنامج ضيفى للإعلامي معتز الدمرداش المذاع على قناة الشرق : سعدت كثيرا بمكالمة الزعيم عادل إمام لى فى بدايتى عندما كنت أقدم شخصية أبو حفيظة وفوجئت بمكالمة عادل إمام لى ويحفزنى ويشيد بما أقدمه وكنت وقتها مريض شعرت بأنى بصحة جيدة بعد هذه المكالمة.

وأضاف أكرم حسنى : أما المكالمة الثانية فكانت من محمد صلاح كانت عبر انستجرام حيث ارسل لى رسالة قال لى فيها انت عالمى بعد عرض مسلسل مكتوب عليا وكان ردى عليه لو انا عالمى يبقى انت ايه.