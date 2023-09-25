يتسبب في هطول أمطار غزيرة.. هل تتعرض مصر لمنخفض جوي الأسبوع القادم؟

هل تتعرض مصر لمنخفض جوي أو ظاهرة جوية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة؟ أثار هذا التساؤل حالة من الجدل مؤخرا، خاصة في ظل وجود العديد من التكهنات حول هذا الأمر.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات عدد من خبراء الأرصاد الجوية بتأثر البلاد بظاهرة تسمى "حوض علوى بارد"، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على الإعصار "دانيال" الذي خلف كارثة إنسانية في ليبيا فاق عدد ضحاياها عشرات الآلاف.

هذا بالإضافة إلى حديث العديد من الخبراء أيضا، خلال الساعات القليلة الماضية عن عاصفة "التنين" التي تقترب من مصر، والتي سبق أن اجتاحتها في عام 2020 وتسببت في كوارث متتالية.

هل تعود عاصفة التنين إلى مصر؟

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف.

ومن المتوقع أن تعود العاصفة، حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى منه في السنوات الماضية، وعليه من المتوقع أن تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 سبتمبر الجاري.

ووفقا لعضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، فإنه لا يمكن التنبؤ خلال الفترة المقبلة بما إذا كانت عاصفة "التنين" سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، لكن مع بداية الخريف الذي يعد فصل التقلبات الجوية، من المتوقع أن تحدث عواصف جوية أخرى نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية التي تتسبب في حدوث تطرف مناخي بشكل كبير.

هل تتعرض مصر لمنخفض جوي؟

وبالعودة إلى المنخفض الجوي الذي أثار الجدل، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال فصل الخريف تتمتع بمعتدلية كبيرة.

وأوضح القياتي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخريف يتميز بدرجات حرارة معتدلة بشكل ملحوظ، وذلك على عكس فصل الربيع الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الصيف.

وتابع أن ساعات النهار والليل تكون متساوية خلال فصل الخريف، وتبدأ في التراجع تدريجيًا حتى يصبح الليل أطول من النهار مع اقتراب فصل الشتاء، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض. ولاحظ أن فصل الخريف يشهد تكرار حدوث المنخفضات الجوية التي تؤدي إلى حالات عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن المنخفضات الجوية تظهر خلال فصل الخريف وتسبب حالات عدم الاستقرار، وأحيانًا تكون أكثر قوة وشدة من فصل الشتاء.

وبشأن وجود منخفض جوي خلال الفترة المقبلة وتأثيره في هطول أمطار غزيرة، نفى القياتي ذلك تمامًا، وأكد أن الأسبوع القادم سيشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية، وسيكون الضباب الخفيف هو الظاهرة الرئيسية في الصباح الباكر.