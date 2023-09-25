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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض للأعضاء: ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

نقيب التمريض
نقيب التمريض

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إحتفالية للتمريض بمحافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى قيادات من مديرية الصحة وإدارات التمريض بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة التواصل الدائم والبناء بين النقابة العامة للتمريض وفروعها وأعضاء المهنة في مختلف محافظات مصر،  حيث بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على شهداء التمريض الذين توفوا أثناء ممارستهم للعمل فى كافة المحافظات.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه يبلغ عدد أعضاء هيئة التمريض فى محافظة الدقهلية 23 ألف عضو من إجمالى 300 ألف عضو بالتمريض فى كافة المحافظات، لافته إلى أنه تم تكريم 250 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة فى المحافظة.

وتقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير لـ أميمة صبحي رئيس النقابة الفرعية بالدقهلية علي المجهودات المبذولة من أجل الارتقاء بالتمريض في محافظه الدقهلية

وتطرقت نقيب التمريض خلال كلمتها إلى دور التمريض البارز على مدار السنوات الماضية والتى شهدت الكثير من الأحداث بدءًا من الثورات وحتى جائحة فيروس كورونا والتى أدت لإنهيار المنظومة الصحية فى عدد من كبير من دول العالم فى حين استطاعت مصر بفضل الأطقم الطبية والتمريضية أن تعبر جائحة كورونا بسلام.

وشددت نقيب التمريض خلال كلمتها فى الإحتفالية، بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفريق الطبي والجيش الابيض، ومنظومة التمريض بشكل خاص، مؤكدة إنها حظيت بدعم غير مسبوق فى كافة المجالات من جانب القيادة السياسية.

وبدوره، أبدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعادته بالمشاركة فى احتفالية التمريض، مشيدًا بدورهم وجهودهم فى خدمة المريض المصرى، حيث وجه تحية إعزاز وتقدير للممرض والممرضة والطبيب على جهودهم المتميزة من أجل حماية صحة المرضى.

وفي نهاية الإحتفالية، أهدى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، درع المحافظة إلى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وبدورها أهدت الدكتورة كوثر محمود، درع النقابة إلى المحافظ.

يذكر إنه حضر الإحتفالية الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب حسين خضير، والنائب وحيد فودة، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، وجميع قيادات مديرية الصحة بالدقهلية والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية تمريض جامعة المنصورة.

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