ماذا يفعل الزعل في جسم الإنسان

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن الزعل.

وقال شعبان في منشوره " الزعل

بيرفع ضغط الدم ويمكن أن يعمل علي تسلخ في الشريان الأورطي أو جلطة أو نزيف في المخ وسكتة دماغية

كما ان الزعل يؤدي إلي انقباض في الشريان التاجي



الزعل يمكن يكسر القلب ويعمل متلازمة القلب المكسور

Broken heart syndrome

وأشار شعبان الي ان الزعل المكبوت

يمكن ان يسبب عتمة في العين ( مياه بيضاء)وفقدان البصر

قال تعالي عن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن



الزعل يصيب القولون العصبي وممكن يسبب أورام القولون.



الزعل يقلل المناعة ويجعل الشخص عرضة للعدوي بالميكروبات

وانهي منشوره بدعاء " يا رب احفظنا من الزعل ومن مضاعفات الزعل يا رب إنا نعوذ بك من الهم والحزن