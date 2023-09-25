عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يفعل الزعل في جسم الإنسان

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشور علي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن الزعل. 

 

 وقال شعبان في منشوره " الزعل 
بيرفع ضغط الدم ويمكن أن  يعمل علي   تسلخ في الشريان الأورطي أو جلطة  أو نزيف في المخ وسكتة دماغية  

 كما ان الزعل يؤدي إلي  انقباض في الشريان التاجي

الزعل يمكن يكسر القلب ويعمل متلازمة القلب المكسور
Broken heart syndrome

 وأشار شعبان الي ان الزعل  المكبوت
يمكن ان يسبب عتمة في العين ( مياه بيضاء)وفقدان البصر
قال تعالي عن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن

الزعل يصيب القولون العصبي وممكن يسبب أورام القولون. 

الزعل  يقلل المناعة  ويجعل الشخص عرضة للعدوي بالميكروبات

وانهي منشوره بدعاء " يا رب احفظنا من الزعل ومن مضاعفات الزعل يا رب إنا نعوذ بك من الهم والحزن

 

استشارى امراض القلب استشاري أمراض الدكتور جمال شعبان الشريان الأورطي الشريان التاجي جمال شعبان استشاري امراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الثلاثاء 3 أكتوبر

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية النهائية في موعد أقصاه 16 يناير 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. التصويت بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر

الانتخابات الرئاسية 2024.. ننشر بالمستندات الجدول الزمني

الكرملين يكشف حقيقة تحديد لقاء بين بوتين وقادة أذربيجان وأرمينيا

تبدأ أول ديسمبر 2023 وتنتهي 16 يناير 2024.. ننشر جدول الانتخابات الرئاسية بالتفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. رانيا منصور تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

السن المناسب لتطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا.. تعرف عليه

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

فيديو

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ