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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة العدوي: إنخفاض أسعار سلع «أهلا مدارس» بسبب الإستعانة بأصحاب المصانع

أسامة العدوي
أسامة العدوي

الإسماعيلية .. حملة مسائية لرفع الإشغالات بحي ثالث

صرح أسامة العدوي نائب ثان غرفة تجارية بالإسماعيلية، أن معرض «أهلا مدارس» بالشيخ زايد، يستمر حتى منتصف أكتوبر، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلي خبرة اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية و تكاتف أعضاء مجلس الإدارة في تنظيم المعارض المخفضة.

 

وكشف أسامة العدوي، شروط إختيار المشاركين في المعرض وهي أن يتمتع العارض بحسن الخلق وان يقدم سعر أقل بجودة مميزة للمعروضات، مشيرا إلي إقامة المعرض علي مساحة كبيرة هذا العام لإتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد من العارضين خلال فترة إقامته.

تابع أسامة العدوي، أن أسعار السلع بمعرض أهلا مدارس  الشيخ زايد، مثل مستلزمات المدارس والزي المدرسي والشنط المدرسية والأحذية، تشهد انخفاضا عن مثيلاتها عن الأعوام الماضية بنسبة كبيرة وصلت إلي 30%، بسبب أن اغلبها محلية الصنع، لافتا إلي الإستعانة باصحاب المصانع.

أضاف أسامة العدوي، أن معرض أهلا مدارس يهدف إلى خفض الأسعار، مشيرا إلى توفير مكان المعرض للتجار بالمجان وتوصيل المرافق والكهرباء، وهو ما انعكس على تقليل تكاليف المنتج، وأدى إلى البيع بأسعار مخفضة للمواطنين داخل المعرض.

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