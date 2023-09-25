أذربيجان مسؤولة عن ضمان أمن كاراباخ.. بيان شديد اللهجة من لوكسمبورج

كشف وزير خارجية لوكسمبورج، الدبلوماسي جان أسلبورن، اليوم الاثنين، أن بلاده "تدين بأقوى العبارات العملية العسكرية الأذربيجانية في ناجورني كاراباخ".

وقال أسلبورن في رسالة لصحيفة “جارديان” البريطانية: "تتحمل أذربيجان مسؤولية ضمان الاحترام الكامل لحقوق وأمن أرمن كاراباخ، بما في ذلك حقهم في العيش في منازلهم بكرامة".

وأضاف: "يجب على أذربيجان أن تلتزم بشكل أكبر بالتزاماتها الدولية وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المحتاجين".

ودعا "أرمن باكو وكاراباخ إلى الدخول في حوار شامل وشفاف"، مطالبًا أذربيجان وأرمينيا باستئناف المفاوضات، تحت رعاية ودعم الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، بشأن جميع القضايا المعلقة بهدف إبرام معاهدة سلام".