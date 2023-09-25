تشكيل فريق البنك الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .
وجاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو
خط الوسط.. محمود سيد _ محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ جريندو
خط الهجوم.. كريم بامبو
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
حسن شاهين_ أسامة فيصل _ سيرجى اكا _ أمير مدحت _ محمد بسيوني _ إبراهيم حسن _ معاذ الحناوي _ عماد فتحى _ أحمد ياسر