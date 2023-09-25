الكرملين يكشف حقيقة تحديد لقاء بين بوتين وقادة أذربيجان وأرمينيا

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أي خطط ملموسة حول اجتماع ثلاثي محتمل بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وقال بيسكوف، اليوم الاثنين: "حتى الآن لا توجد هناك أي خطط واضحة بشأن الاجتماع الثلاثي".

وأشار إلى أن روسيا ترحب بجهود حفظ السلام الأخرى لحل الوضع.

وكانت أذربيجان شنت في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باج، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية" لاستعادة النظام الدستوري.

ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قره باج.

وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، فيما دعت موسكو الأطراف المتنازعة إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء ووقف الأعمال القتالية.