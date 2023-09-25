الشعب سيختار بكامل إرادته.. الوطنية للانتخابات توجه رسالة هامة للمواطنين

أكد المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الفترة الرئاسية تقترب في تاريخ مصر من نهايتها، فترة امتدت 6 سنوات ميلادية أقرّها الدستور بعد موافقة البرلمان واستفتاء الشعب عليها في أبريل 2019، ونستعد للانتقال إلى فترة رئاسية جديدة يختار فيها الشعب بكامل إرادته من يحمل راية مصر الغالية ويقود مسيرتها.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنه بعد جهد استمر أشهر طويلة إخلاصا لأمانة الوطن وإيمان بالعدالة والمساواة أمام الدستور تتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن اليوم فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة.

