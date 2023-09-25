سمح بانتهاك الدستور.. الكشف عن أسوأ مخاوف زيلينسكي من إجراء انتخابات

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لا يريد إجراء انتخابات لأنه يدرك أنه لن يتمكن من إعادة انتخابه.

وأضاف سوسكين: "زيلينسكي يخشى فقدان السلطة، لأنه إذا أجريت انتخابات، فلن يكون رئيسا بعد الآن".

ولفت مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إلى أن الانتخابات يجب أن تتم، وإلا فهي انتهاك للدستور.

وأمس، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الساسة الغربيون يطالبون بأن تجري أوكرانيا انتخابات رغم الصراع المسلح.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن “بعض السياسيين الغربيين يدفعون نحو ذلك”.

ولفتت “واشنطن بوست”، إلي أن "هذا من شأنه أن يقوض الاستقرار السياسي الهش للغاية للدولة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية أو برلمانية في أوكرانيا في عام 2024.

وحسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية، قال بودولياك: "الرئيس زيلينسكي يتحدث بحذر حول هذا الأمر، أستطيع أن أقول بشكل أكثر حدة. بالتأكيد لن تكون هناك انتخابات هذا العام".