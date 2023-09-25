إطلالة أنيقة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بلوك جديد

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية جمبسوت أنيق باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة خالد سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة خالد سليم