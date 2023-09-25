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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة أنيقة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بلوك جديد

صدى البلد

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية جمبسوت أنيق باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة خالد سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة خالد سليم 

زوجة خالد سليم خالد سليم خيرية علي صور زوجة خالد سليم اخبار زوجة خالد سليم

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