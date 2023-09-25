فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة.

وتألقت نسرين طافش، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأصفر ذا تصميم مختلف ومميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

واختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور نسرين طافش