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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2023 من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي. 

 تقليل  الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ 

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه تم فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة ٢٠٢٣  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق  25/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة  من المجلس الأعلى للجامعات

رابط تقليل الاغتراب  بتنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ 

وكشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023 انه يمكن لطلاب الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ التسجيل  بتقليل الاغتراب  بتنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ علي هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg  

 

تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ 


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرا علي الطلاب تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية . 

Jobs Education الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي التقدم لتقليل الاغتراب الجامعات 2023 تنسيق الشهادات المعادلة

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