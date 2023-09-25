تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب

انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات 2023 من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي.

تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه تم فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 25/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣

وكشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023 انه يمكن لطلاب الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق الشهادات المعادلة ٢٠٢٣ علي هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg

تقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرا علي الطلاب تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية .