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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

الخطيب والخليفي
الخطيب والخليفي

يخضع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمتواجد حاليًا بفرنسا، في رحلة علاج، إلى فحوصات طبية جديدة بعد تكرار «نوبة» الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر فريق الكرة بالنمسا، وتسببت في سقوطه وجرح قطعي بالرأس.


جاء ذلك بعدما عرض رئيس الأهلي حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب، والأنف والأذن، وكذلك الرقبة؛ لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.

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 الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي 


عقب الانتهاء من الفحوصات الجديدة ومعاودة الأطباء المتخصصين يتحدد العلاج اللازم وفترة الراحة، وموعد عودته للقاهرة.. وبالرغم من الظروف الصحية، لبى أمس محمود الخطيب، دعوة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان؛ والذي حرص على التواصل والسؤال على حالة رئيس الأهلي الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا.

 ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.


 

محمود الخطيب النادي الأهلي فحوصات طبية جديدة معسكر فريق الكرة بالنمسا أطباء المخ والأعصاب

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